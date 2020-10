Rampenjaar 2020: wordt het nog erger?

Pas in 2023 is de economie terug op het niveau van voor de coronacrisis. Dat verwacht de Rabobank. Het tweedegolfscenario van het Centraal Planbureau is nog zwartgalliger. Houd ook het jaar daarop rekening met een tweede recessie. Wat voor impact heeft de Lockdown Light op onze economie en wat staat ons te wachten na dit rampenjaar? Dat bespreken Martin Visser en Kamran Ullah in een nieuwe podcast Kwestie van Centen.