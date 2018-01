Rechter: spaartaks in 2013 ook te hoog

Het gerechtshof van Amsterdam heeft dinsdag een uitspraak gedaan in de zaak van een belastingbetaler die zijn spaartaks onredelijk hoog vond. Het gaat om iemand die bij de belastingopgave over 2013 ruim €150.000 aan spaargeld opgaf.

Daarover ontving hij €3354 rente, maar daarover mocht hij meteen €1634 belasting betalen. Dat was dus bijna de helft (48,7%) van de genoten rente.

Volgens de rechter is er bij spaargeld niet meer sprake van een ’redelijke en proportionele verhouding’ tussen het rendement waar de Belastingdienst mee rekent en de daadwerkelijke spaarrente.

Twee weken geleden kwam het gerechtshof van Amsterdam al tot een soortgelijke uitspraak in een zaak over de vermogensheffing van 2014. Toen ging het om iemand die ruim 96% van zijn rente aan belasting moest betalen.

Cor Overduin, fiscalist van Grant Thornton, die de Bond voor Belastingbetalers bijstaat bij veel soortgelijke zaken, is blij met de uitspraak. „Het is mooi dat de rechter ook over 2013 de conclusie durft te trekken dat de spaartaks niet in orde was.”

Belasting hoger dan spaarrente

Het probleem zit hem erin dat de Belastingdienst tot 1 januari 2017 nog rekent met een verondersteld rendement van 4% op vermogen. Daarvan belast de fiscus 30%, waardoor de heffing op het vermogen uitkomt op 1,2%.

De rentes op spaarrekeningen waren in 2013 al gedaald tot onder dat percentage en zijn sindsdien alleen maar verder gezakt.