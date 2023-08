Beursblog: zwakte Adyen duwt AEX verder omlaag; Avantium zakt flink weg

De AEX zakt woensdsg bij de start verder weg navolging van de minderde gang van zaken in Japan en China. Vooral Adyen gaat in de verkoop. AScX-fonds Avantium verlies fors op de cijfers. Beleggers zijn in afwachting van de Fed-notulen later vanavond.

Op de Aziatische aandelenmarkten zakt de Japanse beurs woensdag aan het einde van de handel flink weg onder druk van banken ebn techaandelen. Als e beursblog niet zichtbaar is, klik dan op deze link.