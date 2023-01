Fusie Talpa en RTL gaat niet door: waakhond geeft geen vergunning

RTL en Talpa hadden voorgesteld om de advertentieverkoop van de Talpa-zenders geheel over te hevelen naar Mediahuis Nederland (onder meer uitgever van De Telegraaf), zodat er niet te veel zenders bij één verkoper van advertentie zou zijn. ACM vindt deze oplossing niet voldoende.

Vuist tegen Google

Talpa en RTL Nederland kondigden de fusieplannen in juni 2021 aan. Door de samenvoeging zouden tv-zenders als RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL Z, SBS 6, Net 5, Veronica en SBS 9 onder één dak komen. De mediabedrijven zeiden een vuist te willen maken op de advertentiemarkt tegen grote techbedrijven als Google en Facebook.

Het nieuwe bedrijf zou voor 70% in handen komen van RTL en voor 30% in handen van Talpa, het tv-bedrijf van John de Mol. De bedrijven hebben gezamenlijk een groot aandeel op de markt voor advertenties. Volgens schattingen gaat op dit moment 70 tot 80% van de bestedingen aan tv-advertenties naar de gezamenlijke ondernemingen.

Door het verbod van ACM is het gehele fusieproces tussen beide bedrijven gestopt. Hoe de zendergroepen nu verder gaan, is nog niet bekend.

’Te machtige partij’

Al snel na de aankondiging van de fusie werd duidelijk dat de bedrijven niet zonder slag of stoot toestemming zouden krijgen. De ACM begon een diepgravend onderzoek. Uit dat onderzoek blijkt nu, aldus ACM, dat door de samenvoeging „een te machtige partij in het commerciële medialandschap” zou ontstaan. Dat zou voor adverteerders en telecomaanbieders tot hogere prijzen leiden, die uiteindelijk weer door de consument moeten worden betaald, aldus de waakhond.

RTL Nederland en Talpa menen dat de ACM niet heeft meegewogen hoe snel en ingrijpend het Nederlandse medialandschap is veranderd. Topman Thomas Rabe van RTL Group stelt dat RTL Nederland een belangrijk onderdeel van zijn bedrijf blijft. „Het is zeer winstgevend met een sterke familie van zenders die geweldig gescoord hebben bij het publiek in 2022.”

Mediahuis Nederland, dat de advertentieverkoop van de Talpa-zenders (SBS 6, Veronica, Net 5 en SBS 9) op zich zou nemen, is teleurgesteld over het verbod op de fusie. „Wij betreuren het oordeel van de ACM, daar alle partijen dachten op deze wijze een passende oplossing te bieden”, aldus het bedrijf in een verklaring.

Pim Schmitz, ceo van Talpa Network: „De fusie had in mijn ogen het allerbeste antwoord geweest op de uitdagingen waar de markt ons voor stelt. Dat zelfs het remedievoorstel met Mediahuis onvoldoende is om de zorgen van de ACM weg te nemen is teleurstellend. We zijn de fusie vanuit kracht gestart en zullen nu de toekomst met onze creativiteit verder vorm gaan geven om de grote uitdagingen het hoofd te bieden. We kijken hier vol vertrouwen naar uit.”