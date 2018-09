Column: Beleg als een panter

Natuurlijk ongeduldig

Waarom is het bij beleggen zo moeilijk om geduld te betrachten en zo mogelijk aan de zijlijn te wachten op nieuwe kansen? Dat komt omdat wij als mens van nature ongeduldig zijn. Wees eens eerlijk, in een supermarkt kiest u toch ook de kortste rij bij de kassa? Tickets voor het pretpark worden toch online besteld om wachtrijen te ontwijken? In een drukke winkelstraat hebt u toch een hekel aan mensen die niet doorlopen? Kortom, geduld is geen natuurlijke habit, dus dat zul je moeten aanleren. Even ter zijde, uit onderzoek is gebleken dat de aandachtscurve van een goudvis 9 seconden bedraagt. Dat van een mens slechts 8 seconden. Niet zo raar dus dat wij in heel veel situaties de natuurlijke tendens van ongeduld ten toon spreiden. We leven nu eenmaal in een ongeduldige samenleving, het zij zo.

Wat is geduld?

Als je de encyclopedie er op naslaat krijg je een waslijst aan definities. De mooiste vind ik de volgende. Geduld is de eigenschap dat je kunt afwachten. Straks zal blijken dat dit perfect past bij beleggen. In de dierenwereld is geduld van levensbelang. Meest aansprekende voorbeeld is het jachtluipaard en de panter. Het zijn de snelste dieren op aarde, dus waarom wachten om een prooi te vangen? Ze winnen toch altijd. Nee, ze wachten net zolang totdat ze zeker weten dat zij de prooi kunnen grijpen. Ze slaan toe als er geen enkele kans meer bestaat dat zij hun slachtoffer kunnen verliezen. Desnoods wachten ze een paar dagen om dan dat zieke of lamme baby antiloopje tussen de kaken te klemmen. Welnu, een belegger moet het prototype van een panter zijn. Een belegger moet de eigenschap aanleren om te kunnen afwachten. Geduld betrachten bij beleggen komt voor in de volgende drie situaties.

Het juiste moment

Een voor de hand liggende situatie is het aangaan van een belegging of handelspositie op het juiste moment. Met mijn marktlensindicatoren signaleer ik objectief hoe het is gesteld met trend en sentiment op de speelvelden. Diverse signalen en condities kunnen dan leiden tot een UP scenario waaraan een Enter Long (EL) conditie gekoppeld kan worden. Maar een EL conditie wil niet zeggen dat je meteen een transactie doet. Nee, je beoordeelt de situatie nog scherper, je probeert de pareltjes uit het veld te detecteren. Net als de panter zoek je net zolang totdat je de grootste kans op succes hebt. Je beoordeelt de propositie op verlies- en winstkansen, voegt subjectieve waarnemingen en inschattingen toe, om dan uiteindelijk de transactie te doen. Als TA coach presenteer ik dan een zogenaamde Turbo Tijd Setup, ofwel een vrijwel unieke opportuniteit uit de markt.

Dit alles impliceert dat je als belegger lange tijd niets doet, behalve dan het volgen en bestuderen van de marktlensen op de grafiek. Maar dit niets doen is uiterlijke schijn, want het is wel een non-activiteit met waakzaamheid. Ik zou dit strategisch geduld willen noemen. Als panter blijf je loeren op een nieuwe prooi.

Als het werkt, blijf dan zitten

Een uiterst moeilijke situatie is die wanneer je de discipline moet opbrengen om niets te doen als een positie of belegging goed loopt. Als de markt doet wat jouw scenario aangeeft, is dat natuurlijk prachtig. Maar waarom is er dan de neiging om te vroeg afscheid te nemen van de belegging? Dat komt omdat emotie de overhand gaat krijgen, gevoed door een bekende bias te weten ‘Loss aversion’, ofwel de angst om te verliezen heeft meer impact dan te genieten van een winst. Ja maar van winstnemen is nooit iemand arm geworden. Of zoals Baron Rotshild zo mooi kon antwoorden op de vraag naar zijn geheim van zijn succes op de aandelenmarkt: “Ik heb geen geheim, of het moet zijn dat ik altijd te vroeg verkocht heb”.

Als mijn Dashboard geen Exit conditie aangeeft, mag ik met mijn Turbo Tijd Setup dus blijven zitten. Maar dit is mijns inziens gedeeltelijk waar. Dit heeft te maken met de Risk/Reward ratio bij de exits. Ik zal dit voor u toelichten.

Aanstaand gevaar

Als uitgangspunt geldt dat de grafiek aangeeft of je mag blijven zitten of niet, daarvoor definieer je immers exit regels. Zolang er geen exit signalen zijn, grijp je niet in. Maar dat betekent niet niks doen, nee denk nog even aan het strategische geduld. Je blijft alert, je scant de charts op dreigend gevaar. Elke dag loop ik even de charts na van de uitstaande TT Setups. En als er zich technisch gezien iets voordoet waardoor de kans op meer succes kleiner wordt dan de kans dat je opgebouwde winst gaat inleveren (de Risk/Reward aan de exit kant is niet meer in orde), dan moet je de moed hebben om de signalen van gevaar te honoreren door de positie te sluiten. Ik noem dat een strak exit management. Daarbij komt het aan op een juiste combi van ‘de rit uitzitten’ en ‘uitstappen vanwege aanstaand gevaar’. Hoe doet een panter dit als hij al peuzelend aan een baby hert gevaar ruikt van een kudde woeste olifanten?

Een zijlijnpositie

In mijn TA commentaren sluit ik veelal af, indien van toepassing natuurlijk, dat een zijlijnpositie gerechtvaardigd is zolang de koers niet overtuigend van zijn plaats komt. Dit is de derde situatie waarin geduld betracht moet worden. Niemand verplicht een belegger om continue in de markt actief te zijn. Letwel, wel actief uit hoofde van het strategische geduld, maar niet altijd actief als het om aantal transacties gaat. Deze vorm van geduld is goed aan te leren door veel te oefenen, vooral in tijden van veel turbulentie en wispelturig koersgedrag. Dan komt het er op aan geduld te betrachten en niet te snel willen acteren, gevoed door de angst de boot te missen als er wel een mooie koersbeweging van start gaat. ‘Train je zelf totdat je het geduld kunt opbrengen om te wachten totdat de modder is neergedaald en het water kristalhelder is’, zoals geschreven staat in de Tao, een Oosterse filosofie. Zou de panter dit ook zo doen? Succes met uw panterrol.

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.