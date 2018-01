Harde ingrepen tegen bitcoin

Dergelijke insnoering door financiële toezichthouders maakt een ,,gigantische correctie” van de waarde van de munten waarschijnlijk, aldus de Zwitserse zakenbank UBS. Zijn econoom Axel Weber noemde woensdag zijn vrees: het totaal imploderen van de munt.

In de markt wordt steeds meer belegd, maar er was lang vrijwel geen financieel toezicht op.

Japan blokkeerde dinsdagavond zogeheten futures op bitcoins en andere digitale munten, terwijl die op Amerikaanse beurzen CBOE en CME wel toegang kregen. Speculanten kunnen sindsdien gokken op een daling of stijging van de munt.

Tokio was voor veel Aziatische handelaren de vluchtheuvel nadat China en Zuid-Korea de handelsvarianten en platforms voor cryptomunten aanzienlijk hadden ingeperkt.

Goldman Sachs waarschuwt de markt. Als de bitcoin-markt in elkaar stort, krijgt dit grote gevolgen voor de Zuid-Koreaanse economie.

Ingrepen China

China kondigde woensdag harde maatregelen aan tegen piramide-constructies met de munten, terwijl de Chinese nationale bank om de complete handel te blokkeren.

Ook AFM-bestuurder Merel Vroonhoven luidde woensdag in aanloop naar de Kamercommissie-vergadering de alarmbel over witwaspraktijken en grote verliezen onder beleggers met bitcoin en andere crypto’s. Zij pleit bij Kamerleden voor een verbod op derivaten op cryptomunten, zoals de cfd’s, de contract for differences. Daarmee kunnen beleggers dankzij een hefboombelegging grote winsten maar ook verliezen incasseren boeken.

De munten zijn uiterst volatiel, bitcoin verloor in een paar dagen een kwart van zijn waarde.

In Zuid-Korea, waar beleggen in de munten bijna een nationale sport werd, greep de toezichthouder meermalen in bij bitcoin-betalingen. Cryptomunten zoals de bitcoin mogen voortaan alleen nog worden afgerekend via een bankrekening als de aan- en verkoper met naam en toenaam bekend zijn. Dat moet witwassen door criminelen voorkomen.

Japanners in Europa

De cryptowereld in Azië richtte woensdagochtend vroeg alle aandacht op BitFlyer, met 30% belang een van de grootste bitcoin-platforms. Dat kreeg een zogeheten Payment Institution-vergunning om in de Europese Unie te kunnen handelen. Het begint met bitcoin/euro-transacties, en volgt met litecoin en ethereums.

Wereldwijd zoeken toezichthouders naar maatregelen om de cryptomunten te beperken. In maart komt de G20 bijeen, de vergadering van grote industriële landen. Daar worden op voorspraak van de Europese toezichthouder ESMA nieuwe ingrepen afgestemd.

Verbod op handel

Vermogensbeheerder Nordea ging dinsdag een stap verder en verbood personeel te handelen in bitcoins en andere cryptomunten. Cybersecuritybedrijf RisklQ waarschuwde dat hackers 661 apps voor cryptomunten misbruiken, maar wel in de App Store en Google Play-winkel staan.

Bitcoin en het onderliggende netwerk blockchain werden opgetuigd als een alternatief voor reguliere munten en het betalingsstelsel gedomineerd door banken. Het gedecentraliseerde openbare systeem voor bitcoins wordt in stand gehouden door deelnemers, met unieke transactie.