Britse pond stijgt verder na stap Lagerhuis

In de aanloop naar die stemming stond het pond al duidelijk hoger ten opzichte van de dollar. Kort daarna noteerde de munt 1,1 procent hoger ten opzichte van de dollar. Een pond is nu 1,2214 dollar waard. Ten opzichte van de euro bleef het pond stabiel.

De Britse munt is sinds het aantreden van Johnson voornamelijk in waarde gedaald. De Conservatief wil dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie koste wat het kost op 31 oktober verlaat. Een no-dealbrexit is een schrikbeeld voor beleggers, gezien de economische schade die het Verenigd Koninkrijk daardoor zou oplopen.

Daar staat tegenover dat het pond flink aan waarde kan winnen mocht het Verenigd Koninkrijk wel met goede afspraken uit de EU stappen. In dat geval kan de Britse munt 6 procent in waarde stijgen ten opzichte van de euro, zo is de gemiddelde verwachting onder valutakenners die persbureau Reuters heeft gepeild.