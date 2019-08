Hummel is laatste vakantiehuisjes Zandvoort kwijt

„De snelheid overtrof alle verwachtingen”, laat Hummel weten. Ruim 300 huisjes zijn aan particuliere beleggers verkocht. De overige huisjes, het hotel en de centrale voorzieingen werden eind vorig jaar al overgedaan aan Zeeland Investment Beheer van voormalig Roompot-directeur Henk van Koeveringe. De opbrengst bedraagt ongeveer €140 miljoen.

Het vakantiepark wordt nu voor tientallen miljoen euro’s gerenoveerd. Het hotel is inmiddels volledig vernieuwd en de laatste hand wordt gelegd aan een nieuwe wildwaterbaan. „De huisjes worden zowel van binnen als buiten volledig onder handen genomen, tot de dakpannen aan toe”, aldus Enrico de Koster van Groupe PVCP, waar Center Parcs onderdeel van uitmaakt. Center Parcs is niet zelf de eigenaar van zijn vakantiehuisjes, alleen de uitbater ten behoeve van de beleggers.

Eemhof

De Koster is nu ook druk met de verkoop van vakantiehuisjes op vakantiepark De Eemhof op Flevoland. In het eerste weekend werden al 50 vakantiehuisjes verkocht, vertelt hij. In totaal gaan er 651 in de verkoop. Net als in Zandvoort zijn de huisjes bestemd voor beleggers, die worden gelokt met een stevig vast rendement dankzij de verhuur.

Bekijk ook: Huisjes Center Parcs Flevoland in de verkoop

Een nieuwe modelwoning op De Eemhof Ⓒ CENTER PARCS

Hummel is ook eigenaar van de huisjes op De Eemhof. Hij verkocht eerder al op vergelijkbare wijze zijn huisjes in Port Zélande, Moselle (Frankrijk) en Hochsauerland (Duitsland). De vastgoedman meldt dat hij recent een aantal nieuwe projecten met Center Parcs-moederconcern PVCP is aangegaan. In Center Parcs Les Trois Forêts, in het Franse Moselle vond een grote uitbreiding van de centrale voorzieningen in het park plaats, ter waarde van €28 miljoen. Hummels Lapidus Holding realiseerde hier onder meer de bouw van een spa van 5000 m2, naar zijn zeggen de grootste van Europa.

Bekijk ook: Zandvoortse huisjes gaan in de verkoop