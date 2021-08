Bijna 1 miljoen banen erbij in VS

Het aantal banen in de Verenigde Staten is vorige maand met 943.000 toegenomen. Dat is een stuk meer dan de verwachte 870.000. De werkloosheid daalde in juli van 5,9% naar 5,4%.

Dat bleek uit het Amerikaanse banenrapport, dat vrijdagmiddag bekend werd gemaakt.

Ook het aantal mensen dat part-time werkt maar weer uren wil, daalde van 9,8% (juni) naar 9,2% in juli.

Er werd vooral met spanning gekeken naar de banengroei in de horeca en vrijetijdssector, waar de klappen door het coronavirus het grootst zijn. In julie kwamen er 380.000 banen bij, vooral in de horeca. Toch ligt het aantal banen nog altijd 1,7 miljoen (10,3%) lager dan in februari 2020.

Ook de arbeidsparticipatie steeg licht. Dat is een goed teken, want het betekent dat de dalende werkloosheid niet te wijten is aan mensen die zich niet meer op de arbeidsmarkt wagen.