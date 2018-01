Automobilist naar de rechter voor 1 euro

De automobilist had geklaagd over een naheffingsaanslag van de parkeerbelasting. Dat ging om €5 belasting en €47,80 aan overige kosten. De rechtbank gaf hem gelijk en stelde dat de gemeente Amsterdam het griffierecht over de zaak moest betalen.

Daar ging het fout, want de gemeente betaalde de autorijder €1 te weinig aan griffierecht. Daarop stapte hij opnieuw naar de rechter, om ook die laatste euro nog binnen te halen. De automobilist kreeg daarover uiteindelijk gelijk omdat het een ’kennelijke en evidente’ vergissing was.

Maar ondanks zijn gelijk kreeg de autorijder alsnog het deksel op zijn neus. Want omdat het om zo’n klein bedrag ging, was het inschakelen van de rechtsbijstand volgens de rechter niet redelijk. En dus moest hij de proceskosten, opgelopen tot bijna €250, wel uit eigen zak betalen.