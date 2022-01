Luchtvaart dreigt doelstelling schonere brandstof niet te halen

Financieel

Onrust Oekraïne: KLM laat crew niet meer in Kiev overnachten

KLM laat personeel niet meer in de Oekraïense hoofdstad Kiev overnachten vanwege de onrust in het land door de opgelopen spanningen met buurland Rusland. Personeel vliegt direct terug. De vliegmaatschappij doet dit sinds een week, laat een woordvoerster weten na vragen van het ANP. KLM vliegt nog we...