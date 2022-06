Gazprom verlaagt gaslevering aan Duitsland verder, prijs stijgt 16%

Eerder had het staatsbedrijf de levering al beperkt tot ongeveer 60 procent. Sinds 2014 was de export niet zo laag.

In reactie steeg de prijs van gas in Europa met 16%.

Volgens Gazprom komt de beperking door een reparatie die het Duitse bedrijf Siemens doet aan onderdelen. Die zou vertraging hebben opgelopen en nu moet er volgens het Russische bedrijf een extra installatie dicht.

De Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck noemde de maatregel van Gazprom echter een politieke beslissing. Volgens Habeck is de stap niet „technisch verklaarbaar.”

Grootverbruiker

Italië krijgt woensdag ongeveer 15 procent minder gas dan normaal geleverd door Gazprom. Redenen voor het besluit gaf Gazprom volgens het Italiaanse olie- en gasconcern Eni niet. Het is ook niet duidelijk of de gaskraan na woensdag wel weer volledig opengaat. Italië is een van de grootste gebruikers van Russisch gas in Europa.

Het land was ten tijde van de Russische inval in Oekraïne voor zo’n 40 procent van zijn gasbehoefte afhankelijk van Rusland. Italië probeert die afhankelijkheid te verkleinen en sloot al deals met onder meer Algerije en Egypte voor meer gas. De Italiaanse premier Mario Draghi is momenteel in Israël om over gasleveringen te praten.