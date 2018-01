Roep om bitcoin aan banden te leggen

Dat bleek woensdag bij een hoorzitting in de Tweede Kamer, waar vertegenwoordigers van de bitcoinsector en toezichthouders zich lieten bevragen over risico’s van cryptomunten en initial coin offerings (ico’s). Een ico houdt het midden tussen een beursgang en een crowdfundingsactie. Beleggers steken geld in een nieuwe munt, in de hoop dat deze in waarde gaat stijgen.

Niels Lemmers van de Vereniging Effectenbezitters riep het hardst dat de overheid moet ingrijpen in de jonge sector. Hij verwees naar de veel strengere regels voor banken en beleggingsinstellingen die in januari zijn ingegaan. “We hebben duizenden regels ingevoerd om beleggers te beschermen. Maar iets parallels als een ico wordt niet gereguleerd. Wij zien alle karakteristieken van een zeepbel, maar mensen willen niet horen dat het hier gaat om een ongereguleerde markt. Nu zijn we nog op tijd een regelgevend kader te scheppen, zodat we wel van deze innovatie kunnen profiteren, maar zonder de uitwassen.”

Meer houvast

Dat er meer houvast moet komen voor beleggers, daar waren Kamerleden en bitcoinexperts het over eens. “Wij werken samen met andere bitcoinbedrijven maar ook banken en opsporingsdiensten. Niet alleen om fraude tegen te gaan, maar ook om kenins te delen”, zegt Mieke de Haas van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland.

Maar hoe die regulering eruit moet zien, blijf lastig. Bitcoin en andere cryptovaluta zijn internationale fenomenen. “Als je alle ico’s gaat verbieden, verplaatst het zich gewoon naar het buitenland”, zei Thomas van der Bijl van Follow Coin, dat beleggers informatie verschaft over verschillende ico’s.

AFM en DNB: Weinig ruimte strenge regels

Tot nu toe zien toezichthouders Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank weinig ruimte voor strenge regels, omdat cryptomunten geen geldig betaalmiddel zijn en dus niet onder de verantwoordelijkheid van DNB en de AFM vallen. Voor ico’s ligt dat iets anders. Daarbij wordt geld van beleggers opgehaald, en dat kan onder toezicht van de AFM vallen.

Rutger van Zuidam van Dutchchain hoopt dat toezichthouders met duidelijker regels komen. “Die golf aan ico’s is er nou eenmaal, dat gaat niet weg. Dus richt een omgeving in waarin Nederland de beste plek is voor bedrijven om zich te ontwikkelen.”