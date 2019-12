Takeaway gaat hard onderuit in vlakke AEX

De AEX eindigde fractioneel lager op 605,77 punten. Inclusief het dividend komt het rendement dit jaar op een zeer fraaie 29%. De AMX steeg 0,3% naar 906,66 punten.

De overige Europese beursgraadmeters kwamen ook nauwelijks van hun plaats. De Franse CAC 40 en de Britse FTSE 100 wonnen 0,2% respectievelijk 0,4%. De Duitse DAX zakte 0,1%.

De Amerikaanse beursgraadmeters hielden bij het slot van Europa de blik omhoog geholpen door het nieuws dat Amerika en China van plan om begin januari de eerder deze maand afgesloten handelsdeal te ondertekenen.

Technisch analist Nico Bakker constateert vermoeidheid in de weg omhoog voor de AEX. „De AEX schommelt rond de 605 punten, we raken gewend aan de 6…maar wel wat haperingen in de huidige bullenparade. Steun op 600 en weerstand op 612 punten. Dat zijn de huidige kantelpunten. Spelers moeten een duidelijk signaal afgeven welk routepaaltje opgezocht gaat worden, dan kunnen we weer wat beweging waarnemen.”

Beleggingsstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger benadrukt dat institutionele beleggers hun boeken zo min of meer hebben gesloten. „Het vorige week gesloten handelsdeal tussen de VS en China was een heel mooi kerstcadeau. Ik hoor dat velen nu één of twee weken vakantie hebben opgenomen. Iedereen vindt het na een prachtig beursjaar wel mooi geweest.”

Zwanenburg verwacht in de komende dagen geen grote koersschommelingen meer en kijkt alvast vooruit naar het nieuwe jaar. „Door de lage rentes zijn er nog altijd geen goede alternatieven voor aandelen. Wel verwacht ik in 2020 meer volatiliteit. De Amerikaanse presidentsverkiezingen kunnen voor spanning zorgen. Trump is grillig en zou de toezeggingen aan China kunnen terugdraaien als dat land zich niet aan de afspraken houdt. Ook kan er weer een stevige confrontatie komen tussen de Britse premier Johnson en de Europese Unie.”

In de AEX werd Takeaway bijna 10% omlaag gesleurd nadat de Nederlandse maaltijdbezorger zijn bod in aandelen op de Britse branchegenoot Just Eat (+1,5%) fors opwaarts bijbestelde naar 916 pence per aandeel. Vlak daarvoor had rivaal en toekomstig AEX-fonds Prosus (+0,4%) zijn bod in contanten nog verhoogd naar 800 pence per aandeel.

Tankopslagconcern Vopak boekte een winst van 1,1%. AkzoNobel kreeg de koppositie in handen met een plus van 1,3%.

Galapagos liet na een paar zwakke beursdagen vanwege afwaarderingen door analisten herstel zien. Het biotechnologiebedrijf pakte er 1,19% bij.

Betalingsverwerker Adyen klom met 0,7% tot nagenoeg het hoogste niveau in zijn beursbestaan sinds medio 2018.

Shell won 0,6%. De olie- en gasmaatschappij is voor het vijfde achtereenvolgende jaar topfavoriet bij klanten van Binck, hoewel het enige rendement in deze periode van dividenduitkeringen kwam.

Unilever pakte er 0,5% bij. Het voedingsmiddelenconcern had de afgelopen paar dagen stevig ingeleverd vanwege een omzetwaarschuwing.

De verzekeraars NN Group en ASR Nederland stonden onderin met verliezen van 1,6% respectievelijk 0,9%.

Chipmachineproducent ASML zakte 1%, ondanks een meevallend kwartaalrapport van chipproducent Micron gisteravond.

Aegon verloor 0,1%. De verzekeraar heeft ongeveer een kwart van zijn blootstelling met betrekking tot langleven herverzekerd. Door de transactie vermindert Aegon zijn kapitaalvereisten en daarmee wordt de kapitaalpositie verbeterd.

In de AMX waren technologiebedrijf TKH en vastgoedfonds Wereldhave gewild met plussen van 2% respectievelijk 0,9%. Flow Traders verloor 3,5%, na door het Zwitserse UBS van de kooplijst te zijn gehaald. Koploper Arcadis zette de herstelbeweging voort met een voortuitgang van 2,7%.

Smallcap Pharming zette de krachtige opmars van de afgelopen maanden voort en bereikte met een plus van 2,1% het hoogste niveau sinds 2011.

Vastgoedfonds NSI (+0,4%) kondigde aan zijn programma voor het afstoten van bezittingen bijna te hebben afgerond. Door de verkoop van panden zal de leegstand in de gehele portefeuille in het vierde kwartaal tot onder 7,5% vallen.

Accell ging 0,8% vooruit. De onderneming gaat duizenden elektrische fietsen leveren aan de politie.

VolkerWessels liet 0,5% liggen. De Vereniging van Effectenbezitters sleept het bouwbedrijf voor de rechter. Volgens de beleggersvereniging is de markt te laat geïnformeerd over het overnamebod van grootaandeelhouder Reggeborgh.

Het lokaal genoteerde investeringsvehikel Dutch Star Companies One (+3,1%) aast op technologiebedrijf CM.com. De bedrijven voeren daarover exclusieve onderhandelingen. CM.com was van plan naar de Amsterdamse beurs te gaan, maar blies de beursgang in oktober af.

Ease2pay (+3,1%) liet weten zich te hebben verzekerd van een nieuwe financiering. Aandeelhouder The Internet of Cars verstrekt de betalingsdienstverlener een kredietfaciliteit tot €650.000 tegen 5% rente per jaar.

