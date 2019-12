Unilever helpt AEX aan winstje

Om vijf over half één stond de AEX-index 0,1% hoger op 606,8 punten. De AMX steeg 0,1% naar 904,8 punten.

Elders in Europa kwamen de beursgraadmeters ook nauwelijks van hun plaats. De Britse FTSE 100 won 0,2%, de Franse CAC 40 stond onveranderd en de Duitse DAX zakte 0,3%.

Technisch analist Nico Bakker constateert vermoeidheid in de weg omhoog voor de AEX. „De AEX schommelt rond de 605 punten, we raken gewend aan de 6…maar wel wat haperingen in de huidige bullenparade. Steun op 600 en weerstand op 612 punten. Dat zijn de huidige kantelpunten. Spelers moeten een duidelijk signaal afgeven welk routepaaltje opgezocht gaat worden, dan kunnen we weer wat beweging waarnemen.”

Wall Street opent vanmiddag naar verwachting vrijwel vlak na de afwachtende houding onder beleggers op woensdag. In de Verenigde Staten heeft het Huis van Afgevaardigden ingestemd met het afzettingsproces tegen president Donald Trump. Positief was dat China een lijst met in de Verenigde Staten geproduceerde chemicaliën heeft gepubliceerd die worden vrijgesteld van handelstarieven.

Bekijk ook: Fiscale eindejaarstips voor ondernemers

In de AEX was tankopslagconcern Vopak de grootste stijger met een plus van 1,4%.

Galapagos liet na een paar zwakke beursdagen vanwege afwaarderingen door analisten herstel zien. Het biotechnologiebedrijf pakte er 0,9% bij.

Unilever was 0,7% in herstel. Het voedingsmiddelenconcern had de afgelopen paar dagen stevig ingeleverd vanwege een omzetwaarschuwing.

Heineken (-1,1%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Verzekeraar ASR daalde 1%.

Aegon stond onveranderd. De verzekeraar heeft ongeveer een kwart van zijn blootstelling met betrekking tot langleven herverzekerd. Aegon sloot een herverzekering af bij Canada Life Reinsurance. Door de transactie vermindert Aegon zijn kapitaalvereisten en daarmee wordt de kapitaalpositie verbeterd.

In de AMX was vastgoedfonds Wereldhave gewild met een plus van 1,8%. Flow Traders verloor 2,9%. Het handelshuis kreeg een adviesverlaging van zakenbank UBS voor de kiezen van ’kopen’ naar ’neutraal’.

Bij de smallcapfondsen liet VolkerWessels 0,2% liggen. De Vereniging van Effectenbezitters sleept het bouwbedrijf voor de rechter. Volgens de beleggersvereniging is de markt te laat geïnformeerd over het overnamebod van grootaandeelhouder Reggeborgh.

Vastgoedfonds NSI (+1,4%) kondigde aan zijn programma voor het afstoten van bezittingen bijna te hebben afgerond. Door de verkoop van panden zal de leegstand in de gehele portefeuille in het vierde kwartaal tot onder 7,5% vallen.

Accell ging 0,3% vooruit. De onderneming gaat duizenden elektrische fietsen leveren aan de politie.

Het lokaal genoteerde Ease2pay (+3,1%) liet weten zich te hebben verzekerd van een nieuwe financiering. Aandeelhouder The Internet of Cars verstrekt de betalingsdienstverlener een kredietfaciliteit tot €650.000 tegen 5% rente per jaar.

Investeringsvehikel Dutch Star Companies One (+2,1%) aast op technologiebedrijf CM.com. Beide bedrijven voeren daarover exclusieve onderhandelingen. CM.com was van plan naar de Amsterdamse beurs te gaan, maar blies de beursgang in oktober af.

Meer nieuws van DFT gratis in je mail? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief.