’ASML in handelsoorlog, houdt leveringen aan China op’

SMIC zou de EUV-machines, die gebruikmaken van een techniek die alleen ASML levert, in april hebben besteld. Die machines met het formaat van een bus zijn nodig om de modernste chips te maken. De Chinezen rekenen techbedrijf Huawei tot hun klantenkring.

ASML wil met stap de Verenigde Staten niet boos maken dat het bedrijf de modernste chiptechniek aan China levert. Tegelijkertijd wil ASML China niet tegen zich in het harnas jagen. Het is niet direct duidelijk of ASML onder druk is gezet door de Amerikaanse overheid, of dat het bedrijf mogelijk wacht op een nieuwe exportvergunning van Nederland.

Ongeveer 16 procent van ASML’s omzet komt uit de VS. Vorig jaar was de omzet uit China, waar de markt sneller groeit, 19 procent.