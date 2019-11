Zorgen om stop export chipmachine ASML aan China

Dat zeggen ingewijden tegen het Aziatische zakenblad Nikkei Asian Review.

SMIC zou de nieuwste EUV-machines, die chips opbouwen gebruikmakend van zijn gepatenteerde techniek met extreem ultraviolet licht, in april hebben besteld.

Die machines met het formaat van een forse zeecontainer zijn nodig om de modernste chips, die steeds meer geheugen en rekenkracht op steeds kleiner oppervlak leveren, te maken.

De Chinezen rekenen techbedrijf Huawei tot hun klantenkring, waartegen de VS sancties hebben lopen na beschuldigingen van spionage. De Amerikanen roepen andere landen op om geen zaken meer te doen met Huawei en gelieerde bedrijven.

Op hete kolen

ASML wil met stap de Verenigde Staten niet boos maken dat het bedrijf de modernste chiptechniek aan China levert, meldt Nikkei Asia Review. Tegelijkertijd wil ASML China, een van zijn grote exportmarkten, niet tegen zich in het harnas jagen.

Het is niet direct duidelijk of ASML onder druk is gezet door de Amerikaanse overheid, of dat het bedrijf mogelijk wacht op een nieuwe exportvergunning van Nederland, aldus Nikkei Asian Review.

ASML ontkent een bewuste exportstop naar China stellig. „De exportlicentie voor deze machine was verlopen. We hebben een nieuwe aangevraagd: bijtijds, we waren niet te laat en we volgen daarin de wet”, aldus de woordvoerster van de chipmachinemaker.

Het gaat om de exportlicentie voor een EUV-exemplaar die volgens ASML ongeveer €120 miljoen kost.

"Dit kan potentieel een heel heftige zaak voor ASML worden"

Volgens het verdrag van Wassenaar, ondertekend door 42 lidstaten, moeten landen voor export van zogeheten kritische technologie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken altijd een licentie aanvragen. „Dat die is verlopen kan gebeuren als het bijvoorbeeld niet erg urgent is. Maar de aanvraag loopt”, aldus de woordvoerster.

„Onduidelijk in hoeverre de Verenigde Staten druk uitoefent op ASML, dat is heel lastig te zeggen. Washington heeft wel op alle andere halfgeleidersbedrijven druk gezet. Dit kan potentieel een heel heftige zaak voor ASML worden”, aldus analist en ASML-specialist Jos Versteeg van vermogensbeheerder InsingerGilissen.

„In omvang is deze ene order in EUV niet meteen relevant, houdt het ook levering van zijn andere DRAM-machines aan China tegen, dan gaat het om 20% van de ASML-omzet. Dan heeft ASML echt een probleem”, aldus Versteeg.

Ongeveer 16% van ASML’s omzet komt uit de VS. Vorig jaar was de omzet uit China, waar de markt sneller groeit, 19%.

Chinese bedrijven kunnen volgens Versteeg nog niet goed overweg met de allernieuwste EUV-machines die op een piepkleine ruimte, 10 nanometer, chips opbouwen. Versteeg: „ASML heeft daarin, anders dan met DRAM-chips, een enorme voorsprong. De schade kan ook beperkt blijven, omdat andere landen en zeker Japanse bedrijven dergelijke machines niet snel zullen leveren. Het zou me niets verbazen als de VS ook druk op deze leveranciers uitoeft.”