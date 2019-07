Lagere omzet voor verfmaker PPG

De totaalopbrengsten van PPG bedroegen over het voorbije kwartaal 4 miljard dollar, een daling van 3 procent op jaarbasis. Tegen gelijke wisselkoersen zou de omzet juist met 1 procent zijn gestegen. Onder de streep hield de branchegenoot van het Nederlandse AkzoNobel 270 miljoen dollar over, tegenover 371 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. De winstdaling is onder andere het gevolg van reorganisatiekosten. PPG is bezig met een kostenbesparingsprogramma en stelt daarmee op schema te lopen.

PPG verwacht dat de vraag naar coatings en verf vanuit de industrie ook in het derde kwartaal laag blijft. Desondanks handhaaft het bedrijf zijn verwachtingen voor heel het boekjaar.