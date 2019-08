Internetbeveiliger Cloudflare naar de beurs

Cloudflare bestaat tien jaar. Het bedrijf heeft een groot aantal servers en datacenters en biedt daarmee diensten aan die bedrijven moeten beschermen tegen verschillende soorten cybercriminaliteit, zoals ddos-aanvallen.

Eén van de klanten was tot voor kort het omstreden internetforum 8chan. Cloudflare stopte echter zijn dienstverlening aan het platform na de dodelijke schietpartijen in de Verenigde Staten in El Paso en Dayton. Kort voor de schietpartij in El Paso plaatste de schutter een brief op 8chan. Verder worden daar regelmatig extreemrechtse teksten gedeeld en besproken.