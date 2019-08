Investeringen LeasePlan nemen hap uit winst

De nettowinst zakte in het kwartaal met bijna 80 procent tot 31,8 miljoen euro. De totale omzet van LeasePlan steeg licht van 2,4 miljard naar 2,5 miljard euro.

De extra investeringen van ongeveer 14 miljoen euro hebben onder meer te maken met de grote toekomst die het bedrijf voorziet voor digitale diensten die vallen onder de noemer car-as-a-service. De huidige systemen zijn daarvoor niet geschikt. Dat zorgt voor een afboeking van 92 miljoen euro. Volgens topman Tex Gunning zal twee à drie jaar hetzelfde beeld zichtbaar blijven van forse investeringen die de resultaten beïnvloeden.

Uber

LeasePlan denkt dat mensen in de komende 5 tot 10 jaar steeds minder vaak een auto in bezit zullen hebben, maar in plaats daarvan een bedrijf een maandelijks bedrag zullen betalen om van alle 'autozorgen' af te zijn. Naast leasen en private lease horen daar ook deelauto's bij. Zo lanceerde het bedrijf al de app Tess waarmee klanten hun leasebak kunnen verhuren.

Ook wordt volgens Gunning al langer gesproken met Uber. Dat bedrijf wil op termijn overgaan op gebruik van zelfrijdende auto's en heeft dan een beheerder nodig van zijn 'vloot'. LeasePlan hoopt die beheerder te worden. Vooralsnog lijkt de techniek voor robotauto's nog vrij ver weg.

Toekomst

Over de toekomst van CarNext is nog geen knoop doorgehakt. In de tussentijd blijft LeasePlan investeren in het platform met als doel het belangrijkste aan- en verkoopplatform in Europa voor gebruikte auto's te creëren. Het onderdeel wordt zo veel mogelijk als losse bedrijfstak neergezet. De verkopen via het platform aan consumenten stegen met ruim een derde.

Volgens Gunning is schaal voor een onlinemarktplaats als CarNext van belang. "De grootste wint. CarNext heeft wel een unieke positie ten opzichte van de concurrentie, want wij hebben al auto's en veel andere platformen niet."

LeasePlan blies vorig jaar een beursgang af en is daar op dit moment volgens Gunning ook niet meer mee bezig. "We praten daar nu niet over. Met onze aandeelhouders wordt nu vooral gesproken over het klaarmaken voor de toekomst. Maar we sluiten niets uit."