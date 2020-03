Consumenten blijven vragen hebben over geannuleerde reizen

De meeste vragen omtrent reizen draaien om het terugkrijgen van geld bij het annuleren, meldt een woordvoerder van de Consumentenbond. „Krijg ik m’n geld terug als ik annuleer?”, is volgens hem de meest gestelde vraag, gevolgd door de versie waarin de reisorganisatie of vliegtuigmaatschappij geannuleerd heeft.

Ook blijken veel consumenten erg onzeker te zijn over de situatie rond het nieuwe coronavirus over een paar maanden. Zo vragen veel consumenten zich af of zij reizen in september moeten annuleren.

Volgens de Consumentenbond leeft bij veel consumenten de misvatting dat verzekeraars schade zullen uitkeren die niet onder de dekking van een verzekering valt. Ook denken zij vaak dat zij kosteloos voortijdig kunnen annuleren.

Om consumenten te helpen met vragen over reizen, heeft de Consumentenbond een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden op zijn website staan.

