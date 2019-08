Angstige belegger vlucht in goud, prijs stijgt boven $1500

Steeds meer particulieren kopen iedere maand een stukje goud, als indekking tegen dalende beurzen en inzakkende economie. Ⓒ FOTO

Amsterdam - Goud warmt op. Consumenten worden onzeker of hun inkomsten stand houden tussen handelsoorlogen en afkoeling van de economie. Met beleggingsfondsen en overheden stappen ze in goud. De goudprijs steeg daardoor woensdag naar $1500 per troy ounce (31,1 gram).