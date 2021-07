Nederlanders shoppen voor recordbedrag bij Europese webwinkels

Dat blijkt uit lopend onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is volgens het CBS voor het eerst sinds 2014 toen dit onderzoek aanving, dat er in een periode zoveel meer gekocht werd dan dezelfde periode het jaar ervoor. Het gaat dit jaar om een toename van maar liefst 63%.

In de afgelopen zeven jaar zijn de totale aankopen vanuit Nederland bij Europese webshops met ruim €600 miljoen gestegen. Met name sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 steeg de consumptie bij de Europese webwinkels sterk, waarschijnlijk door de coronamaatregelen.

Ook de omzet van Nederlandse webwinkels bereikten het eerste kwartaal van dit jaar een recordgroei van 85%. Dat is een forse groei, gezien de grootste omzettoename in heel 2020 55% was. De sterke groei die de webwinkels nu al laten zien is volgens het CBS vooral toe te schrijven aan de bedrijven die zowel in een fysieke winkel als online verkopen.

Effect

Bij deze bedrijven is de online-omzet meer dan verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzet van pure webwinkels nam met bijna 59% toe. En er is blijkbaar nog steeds ruimte in de onlinemarkt; het aantal opgerichte webwinkels nam met ruim 30% toe. Vergeleken met begin 2019 is het aantal nieuwe webwinkels zelfs meer dan verdubbeld.

De aankopen die worden gedaan bij de Europese webwinkels zijn maar een klein aandeel op het totaal. Het effect hiervan op de consumptieve bestedingen is volgens het CBS daarom beperkt. In 2019 stond dit bedrag gelijk aan nog geen 2% van de totale Nederlandse detailhandelsomzet.