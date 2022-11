Knot: korte recessie onvoldoende om inflatie te beteugelen

Premium Financieel

Column: laksheid Den Haag met schatkist komt ons duur te staan

Extra rentelasten voor de Nederlandse Staat van tussen €5,8 en €9,2 miljard per jaar. Dat was de weinig prettige boodschap van minister van Financiën Sigrid Kaag aan de Tweede Kamer. Omgerekend gaat het om een extra rekening voor ieder van ons van tussen €340 en €540 per jaar, voorlopig elk jaar.