Vijf sterren? Zo herken je een nepreview

Als je achter je laptop even niet oplet kun je zo in een nepreview trappen. Ⓒ 123RF

Amsterdam - De handel in nepreviews van hotels of restaurants is goud waard. Je hebt sjoemelaars die tegen betaling reviews uit hun duim zuigen voor dat middematige hotel waar jij dan toch je zuurverdiende centen gaat uitgeven. Hoe zorg jij dat je er niet in trapt?