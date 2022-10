Analyse: French European Airlines in plaats van KLM in aantocht

Financieel

Beursblog: UMG zinkt in sombere AEX; harde landing Air France KLM

De AEX zakt vrijdagochtend steeds verder weg in reactie op de somberheid over de prestaties van grote Amerikaanse techfondsen. Platenlabel UMG bungelt onderaan na de cijfers. In de Mdikap duikt Air France KLM in reactie op de resultaten.