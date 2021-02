C&A-telg voor rechter wegens geweld bij coronarellen

Verslaggever Bart Mos doet vanaf 16.00 uur live verslag van de rechtszaak. Volg zijn twitterfeed onder dit bericht.

John (50) is in het dagelijks leven fondsmanager van het Nederlandse beleggingsfonds ValueMachinesFund. Daarnaast is hij lid van de schatrijke C&A-familie, maar afgelopen jaar viel hij vooral op door zijn niet aflatende kritiek op de corona-lockdown. Op zondag 24 januari behoorde hij tot de tien verdachten die op het Museumplein werden aangehouden wegens openbare geweldpleging of omdat zij weigerden te vertrekken.

Zweeds voorbeeld

Afgelopen maanden protesteerde John vrijwel iedere zondag op de Dam in de hoofdstad, onder de titel ’FreeDam’, omdat hij van mening is dat de wegens corona afgekondigde noodverordeningen opgeheven zouden moeten worden. Nederland zou wat hem betreft een voorbeeld moeten nemen aan Zweden, waar geen lockdown is.

Op de tenlastelegging staat dat de C&A-telg verdacht wordt van onder meer het negeren van een noodbevel, geweldpleging door het opsteken van zijn middelvinger naar politieagenten, van duwen en slaan, van het gooien van stenen en vuurwerk naar de politie, de politiepaarden en politiehonden. Afgelopen week werden coronarelschoppers veroordeeld tot zware straffen, variërend van werkstraffen tot zelfs drie maanden cel.