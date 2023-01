Premium Het beste van De Telegraaf

Vraagbaak zorgpolis overspoeld: ’Mag ik als wanbetaler naar dokter?’

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Bijna 11.000 mensen die moeite hebben om hun zorgpremie te betalen of zorgen hebben daarover, raadpleegden de afgelopen drie maanden Zorgverzekeringslijn. Hier kunnen mensen anoniem via telefoon, chat of mail al hun vragen stellen over de verplichte basisverzekering. „De regels zijn enorm ingewikkeld. Mensen komen er vaak niet uit.”