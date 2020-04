’Olieprijsoorlog treft miljoenen banen’

De voorman doet die uitspraken in een interview met Arab News, gericht tot kemphanen Saoedi-Arabië en Rusland.

Deze grote leveranciers zetten de markt momenteel bewust vol met olieleveringen. Beide partijen onderhandelen momenteel achter de schermen met andere leden van het OPEC-oliekartel en de Verenigde Staten over een productieverlaging, in een poging om de prijs omhoog te krijgen. Daarbij waren dinsdag ook G20-landen betrokken.

Tegelijkertijd willen de producenten bij een deal geen marktaandeel aan de ander verliezen. Een inperking is desondanks onvermijdelijk geworden, aldus Birol, nu de ruzie en de daardoor afgedwongen bodemprijzen ’mogelijk de slechtste periode in de geschiedenis’.

Vanwege het grote aantal doden door het coronavirus en de economische schade is een akkoord ook essentieel als politiek signaal van mogelijk herstel naar de wereld, bepleit Birol.

Dertig miljoen vaten weg

Sinds het uitbreken van de olieprijsvete op 8 maart tussen Saoedi-Arabië en Rusland, waarbij beide de Amerikaanse schalie-olieconcurrenten uit de markt willen duwen met zeer lage prijzen, zijn tarieven op de wereldmarkt gekelderd.

Bovendien is de vraag naar ruwe aardolie met 30% afgenomen sinds het uitbreken van het coronavirus. Dat is volgens schattingen goed voor een afname van het equivalent van dertig miljoen vaten van 159 liter per dag.

Dat heeft direct gevolgen voor olieverwerkers gekregen, aldus Birol, veel oliebedrijven voeren harde saneringen door. In de Verenigde Staten zijn enkele grote schalie-olieproducten richting een faillissement gegaan, andere hebben de productie stilgelegd, met enorme derving aan inkomsten als gevolg.

Het IEA becijfert dat aantal slachtoffers op enkele tientallen miljoenen mensen die nu hun baan verliezen. Toeleveranciers die stilvallen zijn ook goed voor miljoenen getroffen banen. De werkenemers onderhouden wereldwijd meestal gezinnen, bij elkaar opgeteld zo’n 250 miljoen mensen die volgens Birol nu al de dupe worden.

’Te weinig’

Volgens de laatste gesprekken tussen de leveranciers zouden de ruziënde partijen, met instemming van andere producenten, snel tien miljoen vaten ruwe olie per dag uit de markt kunnen halen. President Trump rekende op zeker 15 miljoen vaten per dag minder.

Marktspecialisten zijn over beide restricties sceptisch: met de enorme voorraden aan olie overal opgeslagen, deels ook in ingehuurde tankschepen, is een beperking met tien miljoen vaten per dag veel te weinig om snel een prijsstijging af te dwingen. „Het is niet genoeg”, aldus Birol van het IEA „Er blijft 15 miljoen vaten per dag naar voorraden stromen.”

