'Wall Street hoger na sterk banencijfer VS'

Amerikaanse beleggers verwerken ook meevallende gegevens over de Chinese industrie, die de zorgen over de afzwakkende economie van China wat verlichten.

Volgens het ministerie van Arbeid kwamen er in oktober, afgezien van de landbouwsector, 128.000 banen bij in de Verenigde Staten, na een opwaarts bijgestelde aanwas van 180.000 arbeidsplaatsen een maand eerder. De banengroei was aanzienlijk sterker dan voorzien want economen hadden gemiddeld op 85.000 nieuwe banen gerekend. De werkloosheid in 's werelds grootste economie was 3,5 procent.

Federal Reserve

Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Eerder deze week verlaagde de Fed de rente voor de derde keer dit jaar. Verschillende Fed-bestuurders geven vrijdag speeches.

Alibaba maakte bekend dat de omzet in het afgelopen kwartaal sterk is gestegen door hogere online bestedingen van Chinese consumenten en meer gebruikers. Digitaal prikbord Pinterest staat een fors lagere opening te wachten door cijfers die niet in goede aarde vielen bij beleggers.

Zwakkere olie- en gasprijzen

ExxonMobil zag de winst op jaarbasis scherp dalen door de zwakkere olie- en gasprijzen, maar de productie werd opgevoerd. Branchegenoot Chevron boekte eveneens een duidelijk lagere winst.

Andere bedrijven die de boeken openden waren bijvoorbeeld verzekeraar AIG, chemieconcern LyondellBasell, farmaceut AbbVie, consumentengoederenmaker Newell Brands, autoverhuurder Avis en producent van onder meer shampoo en tandpasta Colgate-Palmolive.

De Dow-Jonesindex sloot donderdag met een verlies van 0,5 procent op 27.046,23 punten. De brede S&P 500 verloor 0,3 procent tot 3037,56 punten, na een dag eerder op een recordstand te zijn gesloten. Technologiebeurs Nasdaq zakte 0,1 procent tot 8292,36 punten.