Voeren van lachgas tijdens autorit komt passagier duur te staan

Inrijden op een pijlwagen wilde de verzekeraar niet vergoeden. (Foto ter illustratie.)

Amsterdam - Nadat een auto met hoge snelheid op de snelweg op een pijlwagen inreed, gaf de bestuurder het ongeval direct toe. „Ik zag die te laat en reed er vol tegenaan. Ik ben aansprakelijk.” Maar de gevolgen waren fors, want zijn passagier had zwaar lichamelijk letsel opgelopen. Alleen: er bleek lachgas in het spel te zijn bij beide passagiers, waarop de vraag gesteld moet worden waar de verantwoordelijkheid voor het ongeluk eigenlijk lag: bij de bestuurder of de passagier?