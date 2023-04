Platenlabel achter Taylor Swift draait beter met inkomsten uit muziek

In het afgelopen kwartaal boekte UMG voor €2,5 miljard aan inkomsten uit de muziekhandel tegen €2,2 miljard in dezelfde periode een jaar eerder.. Vooraf was er op gerekend dat de opbrengsten op €2,4 miljard zouden uitkomen.

Het bedrijfsresultaat kwam iets lager uit dan werd voorzien. UMG behaalde een EBITDA van €261 miljoen tegen een verwachting van €264 miljoen.

Vooral de fysieke verkoop van bijvoorbeeld cd's en elpees en de inkomsten uit abonneediensten gingen omhoog. De inkomsten uit streaming zakten daarentegen met ruim 2 procent wanneer de cijfers worden gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten.

Dat laatste is een trendbreuk vergeleken met de voorgaande perioden. Muziekstreaming won tijdens de coronapandemie nog in rap tempo aan populariteit, omdat iedereen toen massaal aan huis gekluisterd zat en niet naar bijvoorbeeld concerten kon. Die groei was in de loop van vorig jaar wel al minder sterk geworden. Maar in het slotkwartaal van 2022 ging de omzet uit streaming toch nog duidelijk omhoog.