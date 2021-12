VNO-NCW en FNV over virus: ’Maak een plan voor de lange termijn’

Die verwachting spraken de voorzitters van beide organisaties uit in tv-programma Buitenhof. „Ondernemers teren maand op maand in op hun vermogen, dat is een serieus vraagstuk”, zei Ingrid Thijssen (VNO-NCW). „Mensen moeten hun rekeningen kunnen blijven betalen”, aldus Tuur Elzinga (FNV).

Thijssen noemt de nieuwe lockdown ’superpijnlijk, echt heel verdrietig’. „Elke keer denken we dat we er doorheen zijn, dan toch weer dit.” Volgens Thijssen is het goed dat er corona steunpakketten zijn, maar is het nu ’ongelofelijk belangrijk’ dat ondernemers geholpen worden in de transitie naar ander werk ’nu de schulden zo hoog zijn’. „Het zal zo zijn dat ondernemers failliet gaan”, verwacht Thijssen.

’Zet een plan klaar’

Ook FNV-voorman Tuur Elzinga verwacht dat er ’ongetwijfeld nog meer mensen tussen wal en schip vallen’ door de nieuwe lockdown. Die geldt tot en met 14 januari. „Zorg dat je ook een vangnet hebt voor die mensen met onzekere contracten die het eerst op straat komen te staan.” Dat geldt volgens Elzinga zeker voor het eerste kwartaal van 2022. Ook erna moet er steun zijn, vindt de vakbondsman. „Dat is echt nodig om onzekerheid tegen te gaan.”

Thijssen, die benadrukte dat de polder al een jaar voor een langetermijnplan met betrekking tot omgaan met het coronavirus pleit, zei ’niks gehoord’ te hebben over de organisatie van de pandemiebestrijding tijdens de persconferentie van zaterdag. „We moeten na volgende zomer vast weer boosteren. Zet alles klaar. Het stond nu niet klaar. Je hoort nu nog verhalen van mensen die hun prikcursus opnieuw moeten doen. We moeten als samenleving in de breedte met het virus leven.”