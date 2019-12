Column: Boris’ meesterzet

Boris Johnson hield vrijdag zijn overwinningstoespraak. Ⓒ EPA

Het lijkt een glansrijke overwinning voor premier Johnson. De verkiezingen stonden volledig in het teken van ‘zijn’ Brexit en na een lange campagne heeft hij 365 van de 650 zetels gewonnen. Een absolute meerderheid, dus de conclusie lijkt duidelijk: Boris gets Brexit done en dit slaat goed aan bij het Britse publiek.