Minister Bijleveld in armen legerchef

Sterk staaltje: minister Ank Bijleveld-Schouten met Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer. Ⓒ Jos van Leeuwen

Het was de vraag wie nu precies de leiding had, toen minister Ank Bijleveld-Schouten (Defensie) met Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer in Noordwijk over de dansvloer zwierde. Als een tweepersoons krijgsmacht walsten zij lachend rond, nadat de debutanten het Wiener Ball hadden geopend in Huis ter Duin.