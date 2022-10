Eigen Huis: ’Verduurzamen appartementen loopt vast’

„Liefst één op de zes woningeigenaren in Nederland heeft te maken met een Vereniging van Eigenaars”, zegt Karsten Klein, directeur Belangenbehartiging bij Eigen Huis. „Ondanks dat hoge aantal zijn ze in het landelijke beleid vaak een vergeten groep.”

Eigenaren van appartementen zijn afhankelijk van de besluitvorming in de VvE. Om het dak, de gevels of de ramen van het complex te verduurzamen, moet de hele VvE daarmee instemmen. Bij kleine VvE’s moet het besluit unaniem zijn, bij grotere VvE’s is een twee derde meerderheid nodig.

Vooral bij kleine VvE’s lopen vernieuwingen makkelijk spaak. Dat komt omdat niet alle eigenaren dezelfde mogelijkheden of belangen hebben, legt Klein uit. „Iemand die al op leeftijd is, wil misschien niet meer investeren in een hybride warmtepomp die zich in vijftien jaar terugverdient. Dat geldt ook voor iemand die van plan is om op korte termijn te verhuizen.”

Vanwege het moeilijke besluitvormingsproces, proberen sommige eigenaren dan maar zonder toestemming verduurzamingsmaatregelen door te voeren, constateert Eigen Huis. Ze vervangen in hun huis enkel glas bijvoorbeeld door isolatieglas. Zo’n 9% van de eigenaren binnen de kleine VvE’s blijkt hiervoor te kiezen. Maar dat is niet zonder risico.

Klein: „Als het VvE-bestuur er lucht van krijgt, kan het bepalen dat deze bewoner nog een keer meebetaalt als de VvE later besluit alsnog het hele gebouw te verduurzamen. Of het eist dat de maatregelen ongedaan worden gemaakt. Dat kan vervelende conflictsituaties veroorzaken waar niemand op zit te wachten.”

Eigen Huis roept het kabinet op het mogelijk te maken dat eigenaren van een appartement zelfstandig zonnepanelen en isolatieglas kunnen plaatsen als andere eigenaren binnen de VvE dat niet willen. De vereniging denkt dat de hiervoor benodigde regelgeving kan aansluiten bij een aanstaande wet voor oplaadpunten voor elektrische auto’s bij VvE’s. Een eigenaar die behoefte heeft aan zo’n laadpaal kan straks volstaan met een melding aan de VvE.