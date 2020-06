Corendon stoot kwart van personeel af

Het afstoten van het werk verloopt in drie fases, schetst hij: allereerst het niet verlengen van ongeveer 30 tijdelijke contracten, dan per 1 september ongeveer 45 ontslagen en per 1 januari nog eens verlies van werk voor ongeveer 25 mensen. In totaal dus ongeveer 100 banen. „De derde fase kan vermeden worden als de markt weer fors aantrekt”, aldus Van der Heijden.

Als vakanties aantrekken en het later financieel lukt, wil het concern de mensen die nu moeten vertrekken opnieuw in dienst nemen.

Corendon heeft ook een aanvullend krediet bij zijn banken aangevraagd om de touroperator door de lopende crisis te krijgen.

In een interview met De Telegraaf in april voorzag oprichter Atilay Uslu dat de coronacrisis tijdelijk is. „Ik heb in mijn 25-jarige loopbaan in het toerisme heel wat crises moeten doormaken. De Turkije-coup in het hoogseizoen van 2016 was in feite erger. Als dit achter de rug is, gaan we echt wel weer massaal op reis, maar alleen anders”, aldus Uslu.