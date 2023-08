Beursblog: Wall Street wint na toespraak van Powell

De Amerikaanse beurzen zijn hoger gesloten na de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell in Jackson Hole. Hij benadrukte dat de Amerikaanse centrale bank bereid is de rente indien nodig verder te verhogen en dat de inflatie nog altijd te hoog is. Aanvankelijk reageerden beleggers nog negatief, waardoor de AEX iets lager sloot.

Beurshandelaar. Ⓒ Getty Images/