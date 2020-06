Banenkrimp in VS minder sterk dan verwacht

In het vorige rapport over april, middenin de coronacrisis, stond dat het Amerikaanse bedrijfsleven 19,6 miljoen banen had verloren. Dat was het grootste banenverlies sinds de loonstrookjesverwerker Automatic Data Processing (ADP) in 2002 begon met het bijhouden van deze arbeidsmarktcijfers.

Arbeidsmarktdeskundigen gepolst door Dow Jones hadden vooraf gerekend op een teruggang met 8,75 miljoen banen. Economen ondervraagd door Marketwatch.com kwamen op een afname van 7,4 miljoen uit. Waarom de cijfers zo sterk afwijken van de daadwerkelijke 2,76 miljoen is nog niet duidelijk.

Het ADP-rapport viel beleggers op Wall Street niet tegen: de futures voor opening van de Dow Jones-index om 15.30 uur staan 200 punten in de plus.

Het banenverlies deed zich voor 1,6 miljoen stuks voor bij de grote bedrijven. In de productiesector gingen 719.000 banen verloren.

Volgens de ADP-directie is de piek van de werkloosheid vrijwel zeker in april geweest, nu steeds meer bedrijven hun deuren heropenen.

Deze cijfers van ADP lopen vooruit op het officiële banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. In dat rapport worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen.