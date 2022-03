Premium Het beste van De Telegraaf

AkzoNobel maakt vaart met innovatie: ’Verf van autoband en sprokkelhout’

Door Gert van Harskamp

Het verflab in Sassenheim is het hart van de innovatie van AkzoNobel.

Sassenheim - Astma- en allergievrije verf, kleurenpigment uit versleten autobanden of een coating van takken uit het bos. Verfmaker AkzoNobel, bekend van onder meer de merken Sikkens en Flexa, legt de lat voor zijn innovaties fors hoger. In 2030 moet de helft van de omzet daaruit komen. Alleen efficiënter werken of een coating die beter dekt is niet genoeg meer.