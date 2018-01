Kramer en Justin op het witte doek

Volgens sectoreconoom Sonny Duijn is gemiddelde consument best wel geïnteresseerd in sportwedstrijden of popconcerten op het witte doek. Hij haalt zijn gegevens uit een enquête die de bank heeft laten houden onder circa 1000 consumenten. De resultaten worden vandaag gepresenteerd. Opvallend: bijna de helft van alle jongeren zou zelfs afleveringen van populaire series, zoals Game of thrones, graag op het witte doek bekijken.

Op kleine schaal experimenteren cinema’s al met het vertonen van andere zaken dan films. Zo worden afleveringen van het tv-programma Zomergasten in Amsterdam al live in bioscopen vertoond. In Rotterdam was de voetbalwedstrijd sc Heerenveen - Feyenoord dit voorjaar ook al rechtstreeks in een bioscoop te zien.

Dankzij blockbusters als Verschrikkelijke ikke, Pirates of the Caribbean en Star Wars heeft de Nederlandse bioscoop een prima 2017 achter de rug: de omzet uit kaartverkoop ging met 5,3% omhoog. In plaatsen waar nieuwe bioscopen zijn verrezen, zoals Dordrecht en Hoorn, groeit het bioscoopbezoek spectaculair: er is dus nog vraag naar cinema’s.

De komende jaren zet die stijging door, maar minder hard, verwacht Duijn. Daarbij neemt het aantal 15- tot 25-jarigen, van oudsher de grootste groep bioscoopbezoekers, lichtjes af.

De twee leeftijdsgroepen waar nog wel groei in zit, de dertigers en de 65-plussers, kopen veel minder vaak een bioscoopkaartje. De jongeren kijken in plaats daarvan liever naar films via online streamingdiensten als Netflix. De helft van alle 40-minners zegt minder vaak naar de bioscoop te zullen gaan als het aanbod van dergelijke diensten groeit.