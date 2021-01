Bankier verrijkt zichzelf en vriendin met €25.000

De Tuchtcommissie Banken legde een voormalige bankmedewerker woensdag een beroepsverbod van achttien maanden op omdat hij de Bankierseed had geschonden. De man had bijna €25.000 aan onterechte klantvergoedingen uitgekeerd aan zijn vriendin en andere bekenden. In de systemen van de bank verdoezelde hij de overboekingen via onjuiste omschrijvingen.

De bankier misbruikte volgens de Tuchtcommissie zijn bevoegdheden om ’anderen en zichzelf te verrijken’. Dat hij geen verantwoordelijkheid nam voor zijn handelen verwijt de commissie hem nog eens extra.

Fraudebestrijder

Tegelijk werd woensdag ook een medewerker van een bank berispt omdat hij op eigen houtje naar aanleiding van informatie die hij op een verjaardagsfeestje had gekregen een fraudeonderzoek was gestart. Met zijn tipgever deelde hij vervolgens vertrouwelijke informatie.

Dat alles is in strijd met de gedragsregels, constateert de Tuchtcommissie. Een beroepsverbod ging de commissie echter te ver. „De man zou vooral gedreven worden door een sterke wens om fraude op te sporen”, aldus het vonnis.

Opleiding

Een beroepsverbod werd wel uitgedeeld aan een bankmedewerker die had gelogen over het behalen van een verplichtige opleiding. „Klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat bankmedewerkers gekwalificeerd zijn”, oordeelde de Tuchtcommissie. Zijn werkgever had de man eerder al op staande voet ontslagen.

Een bankier die de systemen van de bank waar hij voor werkte gebruikte voor de behandeling van een klacht van zijn eigen echtgenoot, kwam er tot slot zonder straf vanaf. Dat de man ervoor zorgde dat zijn partner een klantvergoeding van €7,50 ontving noemt de Tuchtcommissie ’onhandig handelen, gelet op persoonlijke omstandigheden’.