Gekelderd bitcoin klimt schoorvoetend boven $8000

De bitcoin klom rond 15.30 (Nederlandse tijd) met een plus van 3% naar $8110 nadat de digitale munt sinds afgelopen vrijdag nog een duikvlucht had gemaakt in reactie op de stress bij beleggers over de snelle verspreiding van het coronavirus.

Na het neerzetten van een jaartop tot boven de $10.000 halverwege februari is de bitcoin weer hard omlaag getrokken tot het laagste niveau sinds halverwege januari. De digitale munt is daarmee weer ruim 20% teruggevallen,

Bitcoinvolgers wijzen er op dat de bitcoin de status van vluchthaven in turbulente tijden is kwijtgeraakt vanwege de groeiende onrust over de imapct van het coronavirus.

Vanaf halverwege december vorig jaar zat de bitcoin nog flink in de lift in navolging van de opmars bij de aandelenmarkten.