Op de pof populair

De cijfers van de Geldshop, die vanochtend naar buiten komen, zijn in lijn met de jaarcijfers van individuele kredietverstrekkers en met de kwartaalrapportages van brancheclub VFN. Die laatste liet medio oktober al weten op weg te zijn naar een ’recordjaar’.

Vooral voor auto’s en verbouwingen hebben mensen extra geld nodig, ziet Geldshop. Een derde van alle leningen wordt nog steeds afgesloten om een oude lening over te sluiten, maar daaronder maken nieuwe leningen dus een opmars. Dat ligt aan een groter vertrouwen in de economie, aldus een woordvoerder van de tussenpersoon, maar ook omdat mensen een verbouwing niet meer kunnen meefinancieren in de hypotheek.

Opvallend is dat het gemiddelde bedrag per leningaanvraag het afgelopen jaar fors is gezakt, met €3500. In Flevoland lenen mensen het meest: €16.654 gemiddeld.