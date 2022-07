Wat verdient een... Oranje Leeuwin?

Voetbal

Alles over EK voetbal voor vrouwen: statistieken, selectie en speelschema

Met zestien landen is afgelopen week het EK vrouwenvoetbal begonnen. De Oranje Leeuwinnen gaan in Engeland op jacht naar titelprolongatie. In dit overzicht vindt u alles wat u moet weten over de selectie van bondscoach Mark Parsons, het programma en de statistieken.