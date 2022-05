Essent verhoogt variabele energietarieven met kwart: klant bijna €50 duurder uit

Door Redactie DFT

Amsterdam - Energiebedrijf Essent moet de prijzen van zijn variabele energietarieven vanwege de gestegen inkoopkosten drastisch verhogen. Een klant is per 1 juli gemiddeld €50 per maand duurder uit.