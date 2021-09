Verzekeraar sloom met uitkeren schade door hennepkwekerij

Bijna twee maanden nadat de man naar Brazilië was afgereisd kreeg hij bericht van de politie dat zijn huis was overgenomen door onbekenden die er een hennepkwekerij waren begonnen. Bij het telefonisch melden van zijn schade kreeg de man van verzekeraar ABN Amro Schadeverzekering te horen dat zijn verzekering die schade niet dekt.

Nadat de man hiertegen bezwaar maakte, stuurde de verzekeraar alsnog een schade-expert naar de woning, maar opnieuw werd de schadeclaim afgewezen. Volgens de verzekeraar was de woning langer dan zestig dagen onbewoond geweest.

Ziekenhuis

De woningeigenaar liet hierop weten dat hij wel eerder vanuit Brazilië had willen terugkeren, maar dat dit niet mogelijk was vanwege een ziekenhuisopname. De man kon dit aantonen met geannuleerde vliegtickets en een medisch rapport van zijn opname in het ziekenhuis. Hierop keerde de verzekeraar alsnog ruim €12.000 uit om de schade te vergoeden, ruim een jaar nadat de hennepkwekers schade hadden aangericht.

Al die tijd had de man de schade aan zijn woning niet kunnen herstellen en was zijn huis ook onbewoonbaar. Vanwege dubbele woonlasten en andere kosten kwam hij in de financiële problemen terecht en dreigde hij zijn woning te verliezen, zo valt te lezen in de onlangs gepubliceerde uitspraak van financieel klachtinstituut Kifid.

De man had bij het Kifid een klacht ingediend over de gang van zaken. Want als de verzekeraar de schadeclaim eerder binnen de wettelijke termijn had uitbetaald, was die extra schade niet opgetreden. De man diende een extra schadeclaim in van ruim €50.000 vanwege onder meer dubbele woonlasten en smartengeld.

Volgens het Kifid is de verzekeraar tekortgeschoten, maar niet in die mate dat een schadeclaim van €50.000 gerechtvaardigd zou zijn. Wel moet de verzekeraar de wettelijke rente vergoeden over de periode dat de verzekeraar aanvankelijk niet wilde uitkeren.