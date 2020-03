De filosoof en theoloog Søren Kierkegaard schreef in de 19e eeuw dat “life can only be understood backwards; but it must be lived forwards”. Met andere woorden: het is prima als je recente gebeurtenissen probeert te verklaren, maar vergeet niet dat het leven juist vooruit geleefd moet worden. Ik zie wel vaker aanleiding om deze quote te gebruiken, maar de laatste weken komt-ie ook weer goed van pas.