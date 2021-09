Premium Het beste van De Telegraaf

Vakbond eist €100 per maand erbij voor elke werknemer FNV zet cao-overleg op scherp met ’buitengewone’ looneis

Door Joost Spijker

Medewerkers van supermarkten en distributiecentra staken voor meer loon. Ⓒ ANP/HH

FNV zet in op een nieuwe tactiek aan de onderhandelingstafel voor cao’s het komende jaar. In plaats van een algemene looneis in procenten eist het €100 per maand extra per werknemer plus een inflatiecorrectie. Daarmee wil het de stijgende loonverschillen en teruglopende koopkracht een halt toeroepen. Werkgevers noemen de eis ’onrealistisch’.