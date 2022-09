Zakentycoon uit India nieuwe uitdager Elon Musk in rijkenlijst

Adani, de oprichter en grootaandeelhouder bij het Indiase conglomeraat Adani Group, heeft volgens schatting van Bloomberg dit jaar zijn vermogen hard zien oplopen met $70 miljard gesteund door de zeer goede gang van zaken op de beurs van Bombay van zijn bedrijf, actief in onder meer in mijnbouw en energieproductie . Daarmee doet hij het beduidend beter dan veel Amerikaanse miljardairs die gebukt gaan onder de somberheid bij grote techfondsen.

Musk die met $264 miljard de titel van rijkste mens nog steeds riant in handen heeft, raakte dit jaar per saldo $6 miljard kwijt vanwege de mindere gang van zaken op Wall Street bij elektrische automaker Tesla. Vorige jaar piekte zijn vermogen nog tot ruim boven $300 miljard in reactie op de ongekende techrally.

Malaise aandeel Amazon

Jeff Bezos, oprichter van Amazon, zag dit jaar per saldo zijn rijkdom $60 miljard verdampen naar $146,7 miljard. De aanhoudende malaise bij het aandeel van de online retailgigant waar hij nog steeds een groot belang in heeft, speelt daar een grote rol bij.

Facebook-oprichter Mark Zuckerberg is nog harder geraakt in zijn vermogen. De neergang bij het aandeel van moederbedrijf Meta, waar hij topman en grootaandeelhouder van is, heeft dit jaar zijn rijkdom met $70 miljard in rook doen opgaan.